



10 حيل للملابس تنقذك في المواقف المحرجة وتجعلك مظهرك أجمل





كم مرة وجدت نفسك في موقف تكون فيه في المكتب، أو تذهب إلى موعد مهم للغاية ومظهرك ليس على الشكل الأمثل؟ حسنًا، هذا يمكن أن يفسد يومك تمامًا





لقد جمعنا 10 حيل مجربة ومختبرة لإنقاذك للقضاء على مثل هذه المواقف المؤسفة، وفق ما أورد موقع brightside الأمريكي:





* تنورة واسعة يطيرها الهواء

التنورة واسعة والرياح بالخارج؟ حسنًا، فأنتِ تعلمين بالتأكيد أن خطر إظهار ملابسك الداخلية في الشارع بالكامل قاب قوسين أو أدنى.





حل سريع لذلك هو أخذ حوالي 6 إلى 10 بنسات (أو عملات صغيرة أخرى) وتثبيتها على حافة التنورة من الداخل، سوف يثقلون التنورة ولن يتركوا الريح تدمر ملابسك.





* خدعة الجينز أثناء الحمل

هل يمكننا أن نهنئك على حملك؟ حسنًا، في حوالي الثلث الثاني من الحمل تكتشف حتمًا أن بعض التنانير والجينز المفضل لديك لن ينغلق.





لا تقلقي! خذي قميصًا مطاطيًا من خزانة ملابسك، وضعيه تحت حزام الخصر، ثم دحرجه فوق السحاب المفتوح، لقد نجحت في صنع ملابس الحمل.





* حذائك كبير

ببساطة قومي بلف ساق بنطالك الجينز ووضع جورب طويل فوقه ثم قم بسحّاب الحذاء فوق الجورب، أنت الآن رئيس حذائك.





* تحويل سترة قديمة إلى جديدة بشفرة الحلاقة

السترات الصوفية الدافئة التي يبدو أنك لن تكون قادرًا على قول "وداعًا" لها، يمكنك استخدام ماكينة حلاقة لتنظيفها قليلًا، لكن كوني على دراية بأن السترات الصوفية الاصطناعية والمنسوجة بشكل فضفاض قد تتلف، وكوني حذرة جدًا حتى لا تتسببي في ثقب بها.





* إصلاح السراويل الممزقة

لقد ارتديت أخيرًا تلك السراويل القصيرة أو الجينز من المدرسة الثانوية واضطررت إلى الانحناء؟ لا تقلق! إذا كنت لا تستطيع العودة إلى المنزل مطلقًا والتغيير في هذه المرحلة، فاستخدمي دباسة عادية على الدرز الداخلي لسروالك أو بنطالك، وسوف يمنحك هذا عدة ساعات، وربما لن يلاحظ الآخرون.





* زر غير مثبت

يمكن أن يكون الزر غير المثبت مزعجًا أو غير مناسب، ولكن ليس لدى الجميع مجموعة أدوات خياطة في متناول اليد. ما عليك سوى استخدام مشبك ورق للانحناء من خلال الزر والثقوب الموجودة في القميص. ثم قم بتثبيته على الجانب الآخر، واضغط على الزر.





* مكواة الشعر

لا وقت للكي قبل اجتماع العمل؟ استخدمي مكواة الشعر على الياقة والأجزاء المرئية من قميصك لتظهر معًا أكثر مما أنت عليه في الواقع.





* الخيوط الخارجة من الأزرار

تلك الخيوط الصغيرة المزعجة تخرج من الأزرار، ليس فقط غير مرتبة ولكن معرضة لخطر السقوط من القميص في أي لحظة.





استخدم أظافرك أو إبرة لسحب كل الخيوط إلى الداخل. من الخارج، استخدم طلاء أظافر شفاف لتثبيت الخيوط في مكانها.





* حل الأحذية ذات الرائحة الكريهة

تلك الحقيبة الرياضية السيئة أو تلك الأحذية القديمة التي لا تزال تبدو رائعة ولكن رائحتها مثل كريهة، هناك حل سريع لها.





ضعي كيسين من أكياس الشاي واتركيهما طوال الليل (أو اتركيهما هناك مع أكياس الصالة الرياضية)، ستقل الرائحة بشكل كبير.





* تنظيف الجلد المدبوغ

الجلد المدبوغ رائع للغاية، ومع ذلك فهو شيء حساس يجب العناية به. في حالة وجود القليل من الأوساخ وعدم وجود فرشاة احترافية في متناول اليد، استخدم فرشاة أسنان لمسح الأوساخ برفق دون إتلاف القماش.





كل شخص يحتاج إلى إصلاح سريع في بعض الأحيان. عندما لا يكون لديك الوقت أو الفرصة للقيام بذلك بشكل صحيح.



