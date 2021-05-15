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البنك الدولى : خسائر سنوية 770 مليون دولار تلحق بدول البحر المتوسط بسب" النفايات البلاستيكية"
السبت 15/مايو/2021 - 09:31 م
الفجر الاقتصادي
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قال البنك الدولي في تقرير له، إنه في كل عام، يُلقى في البحر المتوسط نحو 570 ألف طن من المواد البلاستيكية أي ما يعادل 33800 زجاجة بلاستيكية في الدقيقة.
وأضاف أن الصندوق العالمي للأحياء البرية - الذي حقق في الضرر - ذكر أن التأثير الذي يحدثه هذا الأمر على الأنظمة الإيكولوجية البحرية والصناعات البحرية - مثل السياحة ومصائد الأسماك - يُلحق ببلدان البحر المتوسط خسائر اقتصادية تقدر بنحو 770 مليون دولار سنوياً.
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