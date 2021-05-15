سحق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضيفه سيمبا التنزاني 4-0 في ذهاب دور الثمانية، ليقترب من الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.



وتقدم المدافع إيريك ماثوهو بالهدف الأول لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة السادسة، بعد تمريرة من سمير نوركوفيتش بالرأس أيضاً.



وأضاف نوركوفيتش الهدف الثاني بضربة رأس أخرى في الدقيقة 34، ثم سجل هدفاً جديداً قبل مرور ساعة من اللعب لتصبح النتيجة 3-0.



وبضربة رأس جديدة بعد ست دقائق، سجل ليوناردو كاسترو الهدف الرابع للفريق الجنوب أفريقي، ليقطع خطوة مهمة نحو التأهل قبل اللعب في تنزانيا مباراة الإياب يوم السبت المقبل.



وسيلعب الفائز من هذه المواجهة في قبل النهائي مع الوداد البيضاوي المغربي أو مولودية الجزائر.



وتعادل الفريقان 1-1 ذهاباً قبل أن تقام مباراة الإياب في الدار البيضاء.