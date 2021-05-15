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بهدف طاهر.. الأهلي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على صن داونز

السبت 15/مايو/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهته أمام ضيفه صن داونز متقدمًا بهدف دون رد في المباراة المقامة على ستاد السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف، وفي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بداية المباراة الهجومية كانت من جانب الأهلي حيث تسلم محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر الكرة وحاول مرواغة البرازيلي ناسيمينتو مدافع فريق صن داونز ليسقط داخل منطقة الجزاء ويطلب احتساب ركلة جزاء، لكن حكم اللقاء السنغالي ماجويت نداي طالب باستئناف اللعب.

ومرر حسين الشحات كرة إلى محمد مجدي أفشة في الدقيقة 10 ليسددها صانع ألعاب الفريق الأحمر لكنها مرت بعيدة عن مرمى أونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وحصل رامي ربيعة على البطاقة الصفراء الأولى من جانب حكم اللقاء نادي في الدقيقة 19 بعدما أعاق مورينا المنطلق من وسط الملعب باتجاه منطقة جزاء الأهلي.

وأنقذ القائم الأيسر لمحمد الشناوي مرمى الأهلي من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 21 بعدما سدد موتوبا كرة رائعة برأسه كانت في طريقها للشباك لولا القائم، ثم سدد مابوي كرة أخرى برأسه مرت بجوار القائم في محاولة ثانية للفريق الجنوب إفريقي لكنها مرت بسلام.

بعد الهجمة الخطيرة للفريق الجنوب إفريقي تسلم أليو ديانج الكرة في وسط الملعب، ليمرر الكرة إلى طاهر محمد طاهر على حدود منطقة جزاء صن داونز ويطلق تصويبة صاروخية لتسكن شباك دينيس أونيانجو حارس مرمى الضيوف، وتُعلن الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء.

بعد الهدف بدأ لاعبو الأهلي في الدخول بأجواء المباراة ووضحت رغبتهم في إضافة الهدف الثاني لكن تمريرة أليو ديانج إلى محمد أفشة أمسكها أونيانجو قبل أن تشكل الخطورة على مرماه، ليحصل بدر بانون على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.


واعترض لاعبو الأهلي على ماجيت نداي حكم المباراة بعدما احتسب ركلة حرة مباشرة على رامي ربيعة مدافع الأهلي الذي تدخل على جاستون سيرينيو لاعب الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 32.

وسقط الثنائي أونيانجو حارس مرمى صن داونز ومحمد شريف مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء بعد اصطدامهما ببعض في إحدى الكرات ليتدخل الجهاز الطبي ويقوم بعلاج الثنائي ويستكملان اللقاء بشكل طبيعي.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول أي تغيير في النتيجة لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد سجلة طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 بتصويبة قوية.

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