



لنتيجة مثالية.. جربي ماسك الموز والقهوة للعناية ببشرة العروس





يعد ماسك الموز والقهوة من الطرق الطبيعية التي يمكن تطبيقها بسهولة للعناية ببشرة العروس، لما له من فوائد عديدة كمقشر طبيعي للبشرة يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتحفيز تدفق الدم نحو الجلد مما يجعل البشرة تبدو صحية بسبب انتظام الدورة الدموية.





ويساعد ماسك الموز والقهوة أيضاً على التقليل من آثار الشيخوخة، ويحافظ على البشرة نضرة ومشرقة.





وخلال السطور التالية؛ سنُعرفكِ سيدتي العروس على ماسك الموز والقهوة للوجه، والمكونات المطلوبة، وطريقة تحضيره بالخطوات، لتقومي باعتماده في سياق الروتين الجمالي لذي يسبق التحضير لحفل زفاف المرتقب.





مكونات ماسك الموز والقهوة

- ربع إلى نصف كوب من القهوة المطحونة.

- نصف إلى 1 موزة ناضجة.

- ملعقة أو ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.





طريقة تحضير ماسك الموز والقهوة للوجه

- قومي بتقطيع الموز واخلطيه جيدا مع زيت الزيتون والقهوة المطحونة، وضعيه على الوجه واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة، ثم اغسليه جيدا بالماء والغسول المناسب لبشرتك.





فوائد ماسك الموز والقهوة

- يعمل على ترطيب البشرة الجافة ويجعلها أكثر نعومة.





- يساعد على تقشير البشرة عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة وإعطائها مظهر جيدا.





- يساعد على ترطيب البشرة الدهنية، وبالتالي مكافحة حب الشباب .





- يعمل كمضاد للشيخوخة، مما يحافظ على البشرة شابة ونضرة.





- يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، فالموز يحتوي على مضادات أكسدة ذات خصائص مهدئة.





- يعمل حمض الكافيين الموجودة بالقهوة كمضاد للالتهابات والتئام الجروح.





- يستخدم كمقشر جيدا للبشرة، وبالتالي يصبح الجلد قادراً على امتصاص الرطوبة بشكل أكثر فعالية.





- عادة ما يزيد الكافيين الموجودة في القهوة من تدفق الدم بالوجه.





- يلعب دورا كبيراً في التخلص السموم والدهون الموجودة في الجلد.





- يعد الكافيين الموجود بالقهوة موسعا للأوعية الدموية، وبالتالي يساعد ماسك الموز والقهوة على جعل الأوعية الدموية مشدودة، الأمر الذي ينعكس على نسيج الجلد.



