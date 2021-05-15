بشكتاش يتوج بطلًا للدوري التركي

توج بشكتاش بلقب الدوري التركي لكرة القدم للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعد فوزه على غوزتيبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.





واستطاع بشكتاش أن يفوز باللقب بفارق هدف وحيد فقط مع ​غلطة سراي​، الذي فاز بنتيجة 3-1 على فريق مالطياسبور، بعدما تساويا بالنقاط (84) فيما جاء فنربخشة في المركز الثالث، بفوزه في الوقت القاتل على حساب قيصري سبور بنتيجة 2-1.





وسيتمكن بشكتاش من المشاركة الموسم المقبل في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.



