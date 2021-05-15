هكذا يؤثر شكل وجهك على انطباع الناس الأول عنك

ليس عليك أن تكون خبيرًا في علم النفس لقراءة الناس مثل الكتب، المعرفة العامة والقدرة على مراقبة الناس وتحليلهم ومقارنتهم كافية.





الصفات الجسدية مثل المفاتيح الصغيرة التي تفتح شخصيات الناس، ويمكنك تجربة قراءة وجوه أصدقائك أو أقاربك، وهنا سنخبرك كيف تؤثر ملامح وجهك على الطريقة التي ينظر بها إليك الآخرون، وفقا لموقع Bright Side.





1. شفاه ممتلئة

يُنظر إلى الأشخاص الذين لديهم شفاه ممتلئة على أنهم منفتحون، ويبدون أكثر صداقة وودا من الأشخاص ذوي الشفاه الرفيعة، كما أنهم قادرون على التعبير عن مشاعرهم بصراحة ولديهم مستويات أعلى من التعاطف، حتى تجاه الغرباء.





2. شفاه رقيقة

يصادف الأشخاص ذوو الشفاه الرفيعة أنهم منعزلون، ويُنظر إليهم على أنهم انطوائيون ومكتفون ذاتيًا.





بالإضافة إلى ذلك، يجد الناس أن اهتماماتهم متعددة الاستخدامات، ويبدو أن الأشخاص ذوي الشفاه الرفيعة يستمتعون دائمًا بما يفعلونه، وقد يعتقد البعض الآخر أيضًا أنهم يفضلون قضاء الوقت في العزلة.





3. أنف كبير

إذا كان لديك أنف كبير، فمن المحتمل أن ينظر إليك الناس على أنك طموح وتبحث من الكمال.





والأشخاص ذوو الأنوف الكبيرة كقادة أقوياء، ويبدون كأشخاص واثقين من أنفسهم لا يخافون من المواقف الصعبة، ومن الصعب التأثير عليهم، لأنهم دائمًا يشبهون الأشخاص الذين يعرفون ما يحتاجون إليه.





4. كثيف الحاجبين

يُنظر إلى الأشخاص ذوي الحواجب الكثيفة على أنهم حاسمون ومؤثرون ونرجسيون. ويعتقد الناس أنهم يهدفون إلى تحقيق أهدافهم دائمًا.





وتنسب الحواجب الكثيفة إلى الأشخاص الجريئين والنشطين، وبغض النظر عما يقف في طريقهم، يبدو أنهم دائمًا يتعاملون معه بسرعة وثقة.





5. تجاعيد حول العينين

عادة ما يُنظر إلى الأشخاص الذين يعانون من تجاعيد العين على أنهم مخلصون، ويصادفهم أشخاص يأخذون كل شيء على محمل الجد، لذلك يفترض الآخرون أنه من السهل نقلهم.





من المحتمل أن تكون تجاعيد العين علامة على شخص مر بمشاعر قوية، مثل الابتسامات أو التجهم الناجم عن الألم أو الحزن. وغالبًا ما يثق الناس بها، لأنهم يبدون جديرين بالثقة.





6. وجه عريض

الوجه العريض هو نموذج للقادة الفعالين والأقوياء، ويُنظر إلى الأشخاص الذين يتمتعون بميزة الوجه هذه على أنهم أقوياء وحتى عدوانيون، إنهم مديرين تنفيذيين مثاليين يحققون إيرادات كبيرة لشركاتهم.





7. عيون كبيرة

الأشخاص ذوو العيون الكبيرة مبدعين ومنفتحين، وربما يتمتعون بذكاء عاطفي عالٍ.





وفي بعض الأحيان يجدهم الآخرون ساذجين وحساسين، ويميل الناس إلى الاعتقاد بأن الأشخاص ذوي العيون الكبيرة غالبًا ما ينفثون بحرارة وباردة، لذلك لا تتوقع منهم قراءة أفكارك.





8. عيون على شكل لوز

إذا كانت عينيك على شكل لوز، فلن تبدو غريبًا فحسب، بل تبدو غامضًا أيضًا.





يُنظر إلى الأشخاص ذوي العيون اللوزية على أنهم حذرون وهادئون، ويبدو أنهم يحافظون على هدوئهم في أي موقف ولديهم حياة متوازنة، ويبدون كأشخاص يثقون تمامًا بأقربهم وأحبائهم ولكنهم يبتعدون عن الغرباء والمعارف.





9. عيون بنية

الأشخاص ذوو العيون البنية جديرين بالثقة ويمكن الاعتماد عليهم، وقد يصادفهم مزاجي بعض الشيء في بعض الأحيان، لكن بشكل عام، يتم تحديدهم على أنهم مؤنسون ومضحكون.



