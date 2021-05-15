تركيا تطمح لرفع حجم صادرتها ليبيا إلى 10 مليار دولار سنويا

حققت الصادرات التركية إلى ليبيا، زيادة بنسبة 58 في المئة، خلال الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا، خلال هذه الفترة، إلى 826 مليون دولار.

وفي أبريل الماضي لوحده، زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، بنسبة 228 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وتسعي تركيا لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى مستوى 10 مليارات دولار سنويا.