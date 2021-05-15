البحوث الإسلامية يوضح حكم صيام الست من الشوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، من شخص يقول:"ما حكم صيام الست من الشوال قبل قضاء ما مضى من رمضان؟".





في إجابتها، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع إنه لابد من التفرقة بين حالتين :





الحالة الأولى : إمكان الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال لأن قضاء رمضان وإن كان على التراخي عند كثير من الفقهاء ، وأن صيام الست من شوال ووقته موسع طوال الشهر فيمكن الجمع بقضاء الفائت من رمضان ، ثم صيام الست من شوال ، وذلك لأن الواجب مقدم على النفل .





الحالة الثانية : عدم إمكان الجمع بأن ضاق شوال وبقي منه ستة أيام لا تكفي لقضاء رمضان والستة من شوال ، والمختار هنا تقديم صوم الست من شوال لأن الزمان صار مضيقا بالنسبة لصوم الستة من شوال بينما موسع لقضاء رمضان .





واستدلت لجنة الفتوى، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان» صحيح ابن خزيمة (2/ 984)



