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وائل جمعة يفتح النار على حكم مباراة الأهلي وصن داونز

السبت 15/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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‫أبدى وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، ومحلل شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، استياءه الشديد من ماجيت نداي حكم مباراة الأهلي أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.‬

‫وأكد وائل جمعة بأن الأهلي كان له ركلة جزاء أمام صن داونز لكن حكم اللقاء رفض احتسابها رغم صحتها.‬

‫وقال في تصريحات أثناء الأستديو التحليلي لمباراة الأهلي وصن داونز :"ضربة جزاء للأهلي أقل ما يتقال عليها فضيحة".‬

‫وأضاف :"ضربة جزاء مليون في المئة..  الحارس طالع متعمد.. عصبية الحكم على لاعيبة الأهلي ملهاش مبرر".‬

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واشل جمعة بين سبورت الاهلي الأهلي أمام صن داونز

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