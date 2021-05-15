وائل جمعة يفتح النار على حكم مباراة الأهلي وصن داونز

‫أبدى وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، ومحلل شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، استياءه الشديد من ماجيت نداي حكم مباراة الأهلي أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.‬





‫وأكد وائل جمعة بأن الأهلي كان له ركلة جزاء أمام صن داونز لكن حكم اللقاء رفض احتسابها رغم صحتها.‬





‫وقال في تصريحات أثناء الأستديو التحليلي لمباراة الأهلي وصن داونز :"ضربة جزاء للأهلي أقل ما يتقال عليها فضيحة".‬





‫وأضاف :"ضربة جزاء مليون في المئة.. الحارس طالع متعمد.. عصبية الحكم على لاعيبة الأهلي ملهاش مبرر".‬



