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وائل جمعة يفتح النار على حكم مباراة الأهلي وصن داونز
السبت 15/مايو/2021 - 10:00 م
علي نبوي
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أبدى وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق، ومحلل شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، استياءه الشديد من ماجيت نداي حكم مباراة الأهلي أمام ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي.
وأكد وائل جمعة بأن الأهلي كان له ركلة جزاء أمام صن داونز لكن حكم اللقاء رفض احتسابها رغم صحتها.
وقال في تصريحات أثناء الأستديو التحليلي لمباراة الأهلي وصن داونز :"ضربة جزاء للأهلي أقل ما يتقال عليها فضيحة".
وأضاف :"ضربة جزاء مليون في المئة.. الحارس طالع متعمد.. عصبية الحكم على لاعيبة الأهلي ملهاش مبرر".
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