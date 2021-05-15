



طريقة تحضير مافن الشوفان بالبلوبيري دايت





المقادير:

- 1 كوب بلوبيري مجفف أو طازج

- 1 1/2 كوب شوفان

- 1 حبة بيض

- 1 كوب دقيق

- 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

- 1/3 كوب سكر

- ملعقة صغيرة فانيليا

- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

- 1 كوب حليب سائل





طريقة التحضير

- إخلطي المواد الجافة معًا في وعاء الخلط.





- أخفقي المواد السائلة في وعاء آخر.





- أضيفي المكونات السائلة على المكونات الجافة وقلبي جيدًا حتى يمتزج كل المقادير.





- أضيفي البلوبيري وقلبي الخليط مرة أخري.





- وزعي الخليط على قوالب المافن المدهونة حتى ثلثي القالب.





- إخبزي المافن في فرن ساخن سابقًا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.





- أتركي قوالب المافن لتبرد تمامًا. يمكنك تزيينها بالسكر البودرة. وبالهنا والشفا.





