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طريقة تحضير مافن الشوفان بالبلوبيري دايت
السبت 15/مايو/2021 - 09:58 م
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طريقة تحضير مافن الشوفان بالبلوبيري دايت
المقادير:
- 1 كوب بلوبيري مجفف أو طازج
- 1 1/2 كوب شوفان
- 1 حبة بيض
- 1 كوب دقيق
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
- 1/3 كوب سكر
- ملعقة صغيرة فانيليا
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
- 1 كوب حليب سائل
طريقة التحضير
- إخلطي المواد الجافة معًا في وعاء الخلط.
- أخفقي المواد السائلة في وعاء آخر.
- أضيفي المكونات السائلة على المكونات الجافة وقلبي جيدًا حتى يمتزج كل المقادير.
- أضيفي البلوبيري وقلبي الخليط مرة أخري.
- وزعي الخليط على قوالب المافن المدهونة حتى ثلثي القالب.
- إخبزي المافن في فرن ساخن سابقًا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.
- أتركي قوالب المافن لتبرد تمامًا. يمكنك تزيينها بالسكر البودرة. وبالهنا والشفا.
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