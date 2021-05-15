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طريقة تحضير مافن الشوفان بالبلوبيري دايت

السبت 15/مايو/2021 - 09:58 م
مافن الشوفان بالبلوبيري دايت
مافن الشوفان بالبلوبيري دايت
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طريقة تحضير مافن الشوفان بالبلوبيري دايت

المقادير:
- 1 كوب بلوبيري مجفف أو طازج
- 1 1/2 كوب شوفان
- 1 حبة بيض
- 1 كوب دقيق
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر
- 1/3 كوب سكر
- ملعقة صغيرة فانيليا
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
- 1 كوب حليب سائل

طريقة التحضير
- إخلطي المواد الجافة معًا في وعاء الخلط.

- أخفقي المواد السائلة في وعاء آخر.

- أضيفي المكونات السائلة على المكونات الجافة وقلبي جيدًا حتى يمتزج كل المقادير.

- أضيفي البلوبيري وقلبي الخليط مرة أخري.

- وزعي الخليط على قوالب المافن المدهونة حتى ثلثي القالب.

- إخبزي المافن في فرن ساخن سابقًا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة.

- أتركي قوالب المافن لتبرد تمامًا. يمكنك تزيينها بالسكر البودرة. وبالهنا والشفا.


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مافن الشوفان بالبلوبيري دايت طريقة التحضير المقادير

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