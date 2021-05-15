تعرف على أسعار ومواصفات السيارة اليابانية الأكثر ترخيصًا بمصر في أبريل 2021





تصدرت "تويوتا كورولا" سيدان العائلية، قائمة سيارات الركوب اليابانية الجديدة الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي.





وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فقد بلغ مجمل الوحدات التي تم ترخيصها من تويوتا كورولا خلال الشهر المنقضي 1.263 سيارة.





يأتي ذلك تعزيزًا لمكانة كورولا باعتبارها السيارة الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من 2021 الجاري، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في الأشهر الثلاث الأول من العام 4.171 سيارة.





وتنفرد تويوتا كورولا بالصدارة في مصر منذ بدايات عام 2020، مستفيدة من إعفائها من الرسوم الجمركية كونها قادمة من مصانع الشركة اليابانية بتركيا، ما أسهم في تراجع أسعارها بشكل ملحوظ، فضلًا عن شعبيتها الكبيرة بين عملاء السوق المصري.





تقدم تويوتا إيجيبت الأيقونة "كورولا" في جيلها الثاني عشر الجديد كليًا بسبع فئات من التجهيزات وخيارين من نواقل الحركة يدوي وأوتوماتيك؛ فضلًا عن إتاحة النسخة الهجينة بخيارين من التجهيزات.





تمتاز تويوتا كورولا 2021 الجديدة بهيكل خارجي مستوحى من سيارة تويوتا "كامري" الفارهة، والتي تحمل ملامح الطرازات الرياضية التي تعززها الخطوط الجانبية على الأبواب وغطاء المحرك، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 بوصة.





تعتمد سيارة تويوتا كورولا التقليدية على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.





وتقدم السيارة في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.





كما تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لا سلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللا سلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، وأبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.





وزودت مقصورة السيارة بعدد كبير من وسائل الترفيه منها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وتكييف هواء أوتوماتيك مزدوج إضافة إلى فتحات هواء خلفية، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، كاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وحساسات للأمطار.





ووفقًا للأسعار الرسمية تباع الفئة الأولى من كورولا المزودة بناقل حركة يدوي بـ295 ألف جنيه.





الفئة الثانية من كورولا المزودة بناقل أوتوماتيك يبلغ سعرها 320 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة تباع بـ355 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ385 ألف جنيه والخامسة بـ405 ألف جنيه.





ويبلغ السعر الرسمي للفئة السادسة من كورولا 445 ألف جنيه، فيم تباع الفئة السابعة الأعلى تجهيزًا بين فئات كورولا المزودة بمحرك سحب طبيعي بـ460 ألف جنيه.





أما تويوتا اليابانية كورولا "الهجينة" تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي السلندرات سعة 1.8 لتر بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة إجمالية 121 حصان وينقل حركتهم للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.





ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود لتر واحد لقطع مسافة تصل إلى 21.25 كيلومترا، بينما لا تتجاوز نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كم، إضافة إلى إمكانية وصول معدل استخدام الطاقة الكهربائية إلى 50% من الاستهلاك الكلي للطاقة وفقًا لظروف القيادة.





تبدأ أسعار الفئة الأولى من كورولا هايبرد 576.000 جنيه، وسعر الفئة الأعلى 616.000 جنيه.





يذكر أن شركة تويوتا اليابانية استطاعت أن تسوق وفقًا لقاعدة





بيانات السيارات العالمية "GAD" أكثر من 45 مليون نسخة من كورولا منذ نشأتها في عام 1966 وحتى الآن، لتصبح بذلك السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ.​



