Advertisements

تعرف على أسعار ومواصفات السيارة اليابانية الأكثر ترخيصًا بمصر في أبريل 2021

السبت 15/مايو/2021 - 10:05 م
تويوتا كورولا 2021
تويوتا كورولا 2021
Advertisements

تصدرت "تويوتا كورولا" سيدان العائلية، قائمة سيارات الركوب اليابانية الجديدة الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، فقد بلغ مجمل الوحدات التي تم ترخيصها من تويوتا كورولا خلال الشهر المنقضي 1.263 سيارة.

يأتي ذلك تعزيزًا لمكانة كورولا باعتبارها السيارة الأكثر مبيعًا في مصر خلال الربع الأول من 2021 الجاري، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في الأشهر الثلاث الأول من العام 4.171 سيارة.

وتنفرد تويوتا كورولا بالصدارة في مصر منذ بدايات عام 2020، مستفيدة من إعفائها من الرسوم الجمركية كونها قادمة من مصانع الشركة اليابانية بتركيا، ما أسهم في تراجع أسعارها بشكل ملحوظ، فضلًا عن شعبيتها الكبيرة بين عملاء السوق المصري.

تقدم تويوتا إيجيبت الأيقونة "كورولا" في جيلها الثاني عشر الجديد كليًا بسبع فئات من التجهيزات وخيارين من نواقل الحركة يدوي وأوتوماتيك؛ فضلًا عن إتاحة النسخة الهجينة بخيارين من التجهيزات.

تمتاز تويوتا كورولا 2021 الجديدة بهيكل خارجي مستوحى من سيارة تويوتا "كامري" الفارهة، والتي تحمل ملامح الطرازات الرياضية التي تعززها الخطوط الجانبية على الأبواب وغطاء المحرك، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 بوصة.

تعتمد سيارة تويوتا كورولا التقليدية على سواعد محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 إسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيك بتقنية CTV.

وتقدم السيارة في مصر بوسائل أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.

كما تتوفر السيارة في فئتها عالية التجهيز بفتحة سقف؛ شاحن لا سلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللا سلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، وأبل كار بلاي، إضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.

وزودت مقصورة السيارة بعدد كبير من وسائل الترفيه منها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وتكييف هواء أوتوماتيك مزدوج إضافة إلى فتحات هواء خلفية، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، كاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وحساسات للأمطار.

ووفقًا للأسعار الرسمية تباع الفئة الأولى من كورولا المزودة بناقل حركة يدوي بـ295 ألف جنيه.

الفئة الثانية من كورولا المزودة بناقل أوتوماتيك يبلغ سعرها 320 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة تباع بـ355 ألف جنيه، والفئة الرابعة بـ385 ألف جنيه والخامسة بـ405 ألف جنيه.

ويبلغ السعر الرسمي للفئة السادسة من كورولا 445 ألف جنيه، فيم تباع الفئة السابعة الأعلى تجهيزًا بين فئات كورولا المزودة بمحرك سحب طبيعي بـ460 ألف جنيه.

أما تويوتا اليابانية كورولا "الهجينة" تعتمد على سواعد محرك بنزين رباعي السلندرات سعة 1.8 لتر بالإضافة إلى محركين كهربائيين بقوة إجمالية 121 حصان وينقل حركتهم للمحاور ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود لتر واحد لقطع مسافة تصل إلى 21.25 كيلومترا، بينما لا تتجاوز نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 98 جم/كم، إضافة إلى إمكانية وصول معدل استخدام الطاقة الكهربائية إلى 50% من الاستهلاك الكلي للطاقة وفقًا لظروف القيادة.

تبدأ أسعار الفئة الأولى من كورولا هايبرد 576.000 جنيه، وسعر الفئة الأعلى 616.000 جنيه.

يذكر أن شركة تويوتا اليابانية استطاعت أن تسوق وفقًا لقاعدة

بيانات السيارات العالمية "GAD" أكثر من 45 مليون نسخة من كورولا منذ نشأتها في عام 1966 وحتى الآن، لتصبح بذلك السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ.​

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيارات تويوتا سيارات تويوتا كورولا 2021

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يستبعد 5 لاعبين من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 7 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 22 ساعة

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 5 ساعات

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

منذ 37 دقيقة

ريال مدريد يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بلباو

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

السيارة الأكثر مبيعا هذا العام.. متاحة الآن في مصر بسعر 300 ألف جنيه

أكثر 5 سيارات "سيدان" مبيعاً في 2018.. تعرف عليهم

تعرف على مواصفات وأسعار تويوتا كورولا موديل 2020 في مصر

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا كورولا.. السيارة الأكثر مبيعا في العالم

بالأسعار.. تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعًا في السوق المصري 2020

تعرف على أسعار ومواصفات شيري أريزو 5 موديل 2020 في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:25 م

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

10:17 م

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

08:55 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق