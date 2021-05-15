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سيد عبد الحفيظ يعترض على حكم مباراة الأهلي وصن داونز

السبت 15/مايو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على السنغالي ماجيت نداي حكم مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره صن داونز الجنوب إفريقي.

وفي الممر المؤدي إلى ملعب استاد السلام وقبل انطلاق الشوط الثاني أبدى عبد الحفيظ اعتراضه على قرار حكم اللقاء بعدما رفض احتساب ركلة جزاء واضحة لمحمد شريف مهاجم الفريق الأحمر بعد تدخل قوي من دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز.

وقام عبد الحفيظ بالتحدث مع حكم اللقاء مبديا دهشته من عدم قيامه باحتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الأحمر.

ويتقدم الأهلي على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 من تصويبة قوية.

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