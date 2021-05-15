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وزارالتجارة الروسية تكشف عن اسعار لقاحتها

السبت 15/مايو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أفادت وزارة التجارة والصناعة الروسية بأن أسعار اللقاحات ضد فيروس كورونا المسجلة في روسيا متشابهة تقريبا.

ونقلت صحيفة روسية عن تصريح للوزارة أن سعر جرعة واحدة من لقاح "أبيفاك كورونا" يبلغ 842 روبلا (نحو 11,5 دولار) فيما يبلغ سعر اللقاح "كوفيفاك" 866 روبلا، وسعر لقاح "سبوتنيك " 866,81 روبل.

وأشارت الوزارة إلى أن شراء اللقاحات يتم وفق هذه الأسعار المسلجة في الهيئة الفدرالية لمكافحة الاحتكار، ومع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الإنتاجية للمصانع الروسية.

ويتم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في 7 مصانع، فيما يتم إنتاج لقاح "أبيفاك كورونا" في 3 مصانع. أما لقاح "كوفيفاك" فلا يتم إنتاجه إلا في مصنع تابع للشركة التي اخترعته.

أما إنتاج لقاح "سبوتنيك لايت" المسجل مؤخرا فستقوم بإنتاجه 8 مصانع، غير أن سعره لم يحدد بعد.

وانطلقت حملة التطعيم الجماعي في روسيا في منتصف يناير الماضي

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الكلمات المفتاحية

لقاحات الروسية اسعار اللقاح الروسي

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