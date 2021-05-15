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60 دقيقة - سيطرة من صن داونز وتراجع أهلاوي

السبت 15/مايو/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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لا يزال الأهلي متقدما على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول بتصويبة قوية من على حدود منطقة جزاء الفريق الجنوب إفريقي.

وبعد مرور 60 دقيقة لا يزال الأهلي متقدما بهدف دون رد في المقابل فإن فريق صن داونز يبحث عن هدف التعادل وكاد أن يتحقق له ذلك لولا تألق محمد الشناوي الذي تصدى لرأسية موتيبا.

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طاره محمد طاهر صن داونز الأهلي

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