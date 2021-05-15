محافظ الدقهلية يتابع جهود لجان المرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من غلق المحلات والمقاهي والكافتيريات



هذا وتباشر لجان الوحدات المحلية أعمالها يوميا منذ بدء تنفيذ القرار منذ يوم الخميس قبل الماضي ولمدة أسبوعين،وأوضح رؤساء الوحدات المحلية أن أعمال اللجان مستمرة يوميا للتأكد من الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة وإتخاذ الإجراء القانونية تجاه المخالفين.



هذا وقد شدد " مختار" على ضرورة إلتزام كافة المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحدده لفتح وغلق المحال التجارية حتي لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون علي المخالفين، مضيفا" أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الإنضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطن.



شن قيادات محافظة الدقهلية حملات ليلية مكثفة لمتابعة تطبيق القرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.ومن جانبه تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود لجان المرور بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام المحلات والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق المشار إليه بداية من التاسعة مساء وحتي السادسة صباحا وذلك حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين حيث تم مصادرة عدد من الشيش والكراسي بالمقاهي الغير ملتزمة وتحرير محاضر لبعض المحلات المخالفة لقرار الغلق في الموعد المقرر.