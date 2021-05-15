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مركز شباب المدينة يستقبل تدريبات منتخب السويس للكرة النسائية استعدادا لكأس مصر

السبت 15/مايو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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يواصل الفريق الأول بنادى منتخب السويس للكرة النسائية بقيادة عمرو عبد الرازق استعداداته لمواجهة نظيرة فريق البنك الأهلى، المقرر اقامتها على ملعب 6 أكتوبر الثلاثاء المقبل في أولى تمهيدى كأس مصر.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب مركز شباب المدينة بحى الاربعين نظرا لوجود تجديدات في ملعب منتخب السويس الجديد بالملاحة.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من: عمرو عبد الرازق - مدير فني، و محمود كيبر - مدرب عام، و محمد الرموزي - مدرب، و نور نجيب - مدرب مساعد، و محمود فتحي - مدرب حراس مرمي ، و حسام عبدالعزيز - اخصائي اصابات، و وردة محمود - مساعد اخصائي اصابات، و محمد صلاح - المدير الادري، و هدي مراد - اداري، و سهير سباق - علاقات عامة.

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