Advertisements

الصحة تكشف أهمية انطلاق فرق التواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بـ7 محافظات

السبت 15/مايو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على أهمية انطلاق فرق التواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بـ7 محافظات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك خاصة في الأماكن التي تشهد تجمعات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن وجود هذه الفرق وقيامهم بالتوعية بمخاطر فيروس كورونا له مردود إيجابي على المواطنين الذين يتواصلون مع هذه الفرق التي تقدم خدمات 100 مليون صحة المتمثلة في توزيع الأدوية على المحتاجين وتقديم الخدمات للمناطق المحرومة منها.

وأشار إلى أن هذه الفرق تتولى المرور على مراكز تلقي اللقاحات لتوعية المتواجدين بها بأهمية إتباع الإجراءات الاحترازية بها، فضلًا عن مساعدة المواطنين على حل أي مشاكل قد تواجههم في الجانب الصحي، حيث أنها تحمل أجهزة تابلت مربوط بسيستم مرتبط بكل المبادرات التي تقدمها الدولة لحل أي مشكلة قد تواجههم.

كما ناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالحفاظ على الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن مصر من الدول التي توفر تطعيم بكميات كبيرة لكل الشعب المصري ووصلت عدد مراكز تلقي اللقاحات إلى 400 مركز، مستطردًا "تلقي اللقاح لا يعني التوقف عن إتباع الإجراءات الاحترازية لأنه وارد أن يتلقى التطعيم ويصاب بالفيروس ولكن وقتها الإصابة تكون أخف".


أخبار تهمك

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ ساعتين و 35 دقيقة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 8 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

منذ ساعة و 10 دقيقة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ ساعتين

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ريال مدريد يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بلباو

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:25 م

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

10:17 م

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

08:55 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق