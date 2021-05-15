الصحة تكشف أهمية انطلاق فرق التواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بـ7 محافظات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على أهمية انطلاق فرق التواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بـ7 محافظات خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك خاصة في الأماكن التي تشهد تجمعات.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن وجود هذه الفرق وقيامهم بالتوعية بمخاطر فيروس كورونا له مردود إيجابي على المواطنين الذين يتواصلون مع هذه الفرق التي تقدم خدمات 100 مليون صحة المتمثلة في توزيع الأدوية على المحتاجين وتقديم الخدمات للمناطق المحرومة منها.



وأشار إلى أن هذه الفرق تتولى المرور على مراكز تلقي اللقاحات لتوعية المتواجدين بها بأهمية إتباع الإجراءات الاحترازية بها، فضلًا عن مساعدة المواطنين على حل أي مشاكل قد تواجههم في الجانب الصحي، حيث أنها تحمل أجهزة تابلت مربوط بسيستم مرتبط بكل المبادرات التي تقدمها الدولة لحل أي مشكلة قد تواجههم.



كما ناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالحفاظ على الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن مصر من الدول التي توفر تطعيم بكميات كبيرة لكل الشعب المصري ووصلت عدد مراكز تلقي اللقاحات إلى 400 مركز، مستطردًا "تلقي اللقاح لا يعني التوقف عن إتباع الإجراءات الاحترازية لأنه وارد أن يتلقى التطعيم ويصاب بالفيروس ولكن وقتها الإصابة تكون أخف".





