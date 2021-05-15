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قناة وزارة الثقافة تبث فيلما تسجيليا عن الراحل عزت العلايلي

السبت 15/مايو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
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تبث غدًا الأحد 16 مايو قناة وزارة الثقافة فيلما تسجيليا عن الفنان الراحل عزت العلايلى يستعرض مشواره الفني في السينما والمسرح وفي الدراما التليفزيونية أيضًا وذلك ضمن مبادرة الثقافة بين أيديك التي تستمر عروضها خلال موسم العيد وما بعده وتهدف الي نشر الوعي والارتقاء بالذائقة الفنية. 

 

الفنان عزت العلايلي كان قد رحل يوم 5 فبراير 2021 وترك لنا مسيرة فنية زاخرة بالأعمال المتنوعة وهو بالمناسبة خريج  المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، لكنه لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه بسبب رعايته لأخواته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد برامج تلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السينمائية.

 

ثم تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وكان أحد أهم أدواره فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).


ويبث اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك فى التاسعة مساء حفلا للنجم وائل جسار، يتضمن باقة من أعماله الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها: غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضى، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى ايه وغيرها، وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية رصاصة فى القلب تأليف توفيق الحكيم وإخراج حسن عبد السلام وبطولة على الحجار، أنغام أحمد رزق، سامى مغاورى وتتناول قيمة الصداقة والوفاء من خلال إبراز التناقض بين الشخصيات الرومانسية والواقعية.

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