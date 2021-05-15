الصحة تكشف تفاصيل إنشاء صندوق مخاطر لصرف تعويضات لشهداء الأطباء بسبب كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد تم إنشاء صندوق مخاطر لصرف تعويضات خاصة لأسر شهداء الأطباء بسبب فيروس كورونا.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت، إن ممثلي وزارة الصحة قاموا بتقديم هدايا قبل عيد الفطر من الرئيس السيسي إلى أسر الشهداء تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم التي ستخلد في التاريخ.



وأشار إلى أنه استمرارًا لما تقوم به الدولة لتكريم شهداء الأطباء بسبب فيروس كورونا تم تخصيص 200 متر لإنشاء حديقة نباتية بكلية الزراعة تخليدًا لهم ولما قدموه.



ومن ناحية أخرى أوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بتدريب الكوادر البشرية ضمن برنامج الزمالة المصرية لمواجهة كورونا وذلك بتوقيع بروتوكولات مع الجامعات العالمية والتعاون مع العديد من الجامعات العالمية وتوقيع اتفاقيات مبرمة مع الجهات الدولية لتدريبهم وتوزيعهم للعمل داخل مستشفيات الوزارة.



وتابع أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت على عملية توزيع الأطباء داخل جميع مستشفيات ببرنامج الزمالة من المتعلق بالتعليم الطبي المهني من أجل توفير خدمة طبية للمواطنين بأعلى جودة، لافتًا إلى أنه يتم تدريبهم وفق لمقرر عملي ينفذ طبقا للمعايير العالمية من خلال استشاريين وإتاحة جميع المواد التعليمية على المنصة الالكترونية لمساعدة الأطباء.



