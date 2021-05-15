Advertisements

الصحة تكشف تفاصيل إنشاء صندوق مخاطر لصرف تعويضات لشهداء الأطباء بسبب كورونا

السبت 15/مايو/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فقد تم إنشاء صندوق مخاطر لصرف تعويضات خاصة لأسر شهداء الأطباء بسبب فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت، إن ممثلي وزارة الصحة قاموا بتقديم هدايا قبل عيد الفطر من الرئيس السيسي إلى أسر الشهداء تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم التي ستخلد في التاريخ.

وأشار إلى أنه استمرارًا لما تقوم به الدولة لتكريم شهداء الأطباء بسبب فيروس كورونا تم تخصيص 200 متر لإنشاء حديقة نباتية بكلية الزراعة تخليدًا لهم ولما قدموه.

ومن ناحية أخرى أوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بتدريب الكوادر البشرية ضمن برنامج الزمالة المصرية لمواجهة كورونا وذلك بتوقيع بروتوكولات مع الجامعات العالمية والتعاون مع العديد من الجامعات العالمية وتوقيع اتفاقيات مبرمة مع الجهات الدولية لتدريبهم وتوزيعهم للعمل داخل مستشفيات الوزارة.

وتابع أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت على عملية توزيع الأطباء داخل جميع مستشفيات ببرنامج الزمالة من المتعلق بالتعليم الطبي المهني من أجل توفير خدمة طبية للمواطنين بأعلى جودة، لافتًا إلى أنه يتم تدريبهم وفق لمقرر عملي ينفذ طبقا للمعايير العالمية من خلال استشاريين وإتاحة جميع المواد التعليمية على المنصة الالكترونية لمساعدة الأطباء.

أخبار تهمك

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بلباو

منذ حوالي 3 ساعات

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الإعلان عن مكان نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

منذ ساعة و 6 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 23 ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:25 م

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

10:17 م

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

08:55 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق