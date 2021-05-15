عاجل - الأهلي يهزم صن داونز ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

فاز الأهلي على ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون مقابل رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ستاد السلام بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وسجل ثنائية الأهلي كلًا من طاهر محمد طاهر وصلاح محسن في الدقيقتين 23 و89.





الشوط الأول

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف، وفي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.





بداية المباراة الهجومية كانت من جانب الأهلي حيث تسلم محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر الكرة وحاول مرواغة البرازيلي ناسيمينتو مدافع فريق صن داونز ليسقط داخل منطقة الجزاء ويطلب احتساب ركلة جزاء، لكن حكم اللقاء السنغالي ماجويت نداي طالب باستئناف اللعب.





ومرر حسين الشحات كرة إلى محمد مجدي أفشة في الدقيقة 10 ليسددها صانع ألعاب الفريق الأحمر لكنها مرت بعيدة عن مرمى أونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب إفريقي.





وحصل رامي ربيعة على البطاقة الصفراء الأولى من جانب حكم اللقاء نادي في الدقيقة 19 بعدما أعاق مورينا المنطلق من وسط الملعب باتجاه منطقة جزاء الأهلي.





وأنقذ القائم الأيسر لمحمد الشناوي مرمى الأهلي من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 21 بعدما سدد موتوبا كرة رائعة برأسه كانت في طريقها للشباك لولا القائم، ثم سدد مابوي كرة أخرى برأسه مرت بجوار القائم في محاولة ثانية للفريق الجنوب إفريقي لكنها مرت بسلام.





بعد الهجمة الخطيرة للفريق الجنوب إفريقي تسلم أليو ديانج الكرة في وسط الملعب، ليمرر الكرة إلى طاهر محمد طاهر على حدود منطقة جزاء صن داونز ويطلق تصويبة صاروخية لتسكن شباك دينيس أونيانجو حارس مرمى الضيوف، وتُعلن الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء.





بعد الهدف بدأ لاعبو الأهلي في الدخول بأجواء المباراة ووضحت رغبتهم في إضافة الهدف الثاني لكن تمريرة أليو ديانج إلى محمد أفشة أمسكها أونيانجو قبل أن تشكل الخطورة على مرماه، ليحصل بدر بانون على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.









واعترض لاعبو الأهلي على ماجيت نداي حكم المباراة بعدما احتسب ركلة حرة مباشرة على رامي ربيعة مدافع الأهلي الذي تدخل على جاستون سيرينيو لاعب الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة 32.





وسقط الثنائي أونيانجو حارس مرمى صن داونز ومحمد شريف مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء بعد اصطدامهما ببعض في إحدى الكرات ليتدخل الجهاز الطبي ويقوم بعلاج الثنائي ويستكملان اللقاء بشكل طبيعي.





ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول أي تغيير في النتيجة لينتهي بتقدم الأهلي بهدف دون رد سجلة طاهر محمد طاهر في الدقيقة 23 بتصويبة قوية.





الشوط الثاني





ومع بداية أحداث هذا الشوط قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اللجوء إلى دكة بدلاء فريقه حيث أشرك ياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة بعدما حصل الأخير على بطاقة صفراء في الشوط الأول.





الدقائق الأولى من هذا الشوط شهدت سيطرة ميدانية كاملة لفريق صن داونز الذي بحث عن إدراك هدف التعادل لكن دفاعات الأهلي تصدت لمحاولات الفريق الجنوب إفريقي، في المقابل اعتمد الفريق الأحمر على الهجمات المرتدة لكنها لم تشكل خطورة على دينيس أونيانجو حارس مرمى الضيوف.









وفي الدقيقة 58 حصل صن داونز على ركلة ركنية نفذها موتوبا لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة وحافظ على مرماه من فرصة خطيرة.





وحصل أيمن أشرف على البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة بعد تدخله على موديبا، ليغادر حسين الشحات اللقاء في الدقيقة 60 ويحل صلاح محسن بديلا له في ثاني التغييرات للفريق الأحمر.





وفي الدقيقة 68 مرر تشالولي تمريرة عرضية من الناحية اليسرى قابلخا ماتوبا برأسه بعيدة عن مرمى محمد الشناوي ليقرر مدرب صن داونز إجراء التغيير الأول في صفوف فريقه بإخراج سيرينو وإشراك إيراسموس.









وحصل فريق صدن داونز على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء الأهلي سددها موديبا بقدمه اليسرى لكنها علت عارضة محمد الشناوي في محاولة من الفريق الجنوب إفريقي لإدراك التعادل.





وفي الدقيقة 71 أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي فريقه من كرة خطيرة بعدما تصدى لكرة قوية من تشارلولي حولها ببراعة إلى ركلة ركنية في محاولة خطيرة للضيوف.





واعترض لاعبو صن داونز على حكم اللقاء في الدقيقة 74 مطالبنيه بإظهار البطاقة الحمراء في وجه أيمن أشرف بعدما تدخل بقوة على مابوي لكن ماجيت نداي رفض الانصياع لطلبهم ليتدخل موسيماني مجددًا ويقرر إجراء التغيير الثالث بإشراك جونيور أجاي بدلا من طاهر محمد طاهر.





وحصل مخيليسي على البطاقة الصفراء الرابعة في اللقاء بعد تدخله القوي على عمرو السولية لم يتردد حكم اللقاء ماجيت نداي في إشهار البطاقة ليسدد الركلة الحرة محمد مجدي أفشة لكنها ارتطمت بالحائط.





وقبل نهاية المباراة بـ7 دقائق أشرك موسيماني الثنائي محمود وحيد ووالتر بواليا بدلًا من أيمن أشرف ومحمد شريف، ليتسلم صلاح محسن الكرة وينطلق باتجاه منطقة جزاء أونيانجو ليسددها قوية زاحفة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للضيوف.





وفي الدقيقة 89 أخطأ أونيانجو حارس مرمى صن داونز في تقدير عرضية جونيور أجاي لتصل إلى صلاح محسن الذي وضعها داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للأهلي.





واحتسب حكم اللقاء ماجيت نداي 3 دقائق كوقت بدل من الضائع لكن المباراة ظلت على حالها لتنتهي بفوز الأهلي بهدفين دون رد.



