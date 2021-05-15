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تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

السبت 15/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لمواجهة طلائع الجيش ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش بالدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 20 مايو الجاري.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، برصيد 48 نقطة من 22 مواجهة خاضها الفارس الأبيض بالبطولة المحلية.

وعلى الجانب الآخر يأتي الفريق العسكري في الترتيب الحادي عشر برصيد 26 نقطة من 21 لقاء خاضه أبناء المدرب المخضرم عبد الحميد بسيوني في الدوري المصري.

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طلائع الجيش الزمالك الدوري المصري

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