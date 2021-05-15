Advertisements

مبادرة إحلال المركبات: صرف حوافز16.2 مليون جنيه من إجمالي 7 مليار خلال المرحلة الأولى

السبت 15/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن عدد المتقدمين في المبادرة وصل إلى 70 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي استوفت الشروط وصلت إلى أكثر من 38 ألف طلب.

وأضاف "عبد الرازق" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت، أنه حتى الآن تم تسليم 500 سيارة لمستحقيها، موضحًا أن هذه المبادرة تستهدف تسليم أكبر عدد من السيارات الجديدة لأن هذا يؤدي إلى مجموعة من الأهداف الإيجابية منها تقليل زحام المرور والحفاظ على البيئة والاستهلاك الكفء من الوقود.

وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تقدم مجموعة من الحوافز للمواطنين وفقًا للمبادرة من بينها الحافز الأخضر بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة الملاكي والذي يصل إلى 22 ألف جنيه، و45 ألف بالنسبة للسيارة التاكسي.

وأوضح أنه حتى الآن تم صرف حوافز تُقدر بـ16.2 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 7 مليار على مدار المرحلة الأولى التي تمتد لمدة ثلاث سنوات وتغطي 7 محافظات، لافتًا إلى أن الرد على تظلمات الطلبات المرفوضة خلال 3 أيام عبر الخط الساخن للمبادرة.

أخبار تهمك

ريال مدريد يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بلباو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ ساعتين

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

منذ ساعة و 11 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:25 م

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

10:17 م

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

08:55 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق