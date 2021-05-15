مبادرة إحلال المركبات: صرف حوافز16.2 مليون جنيه من إجمالي 7 مليار خلال المرحلة الأولى

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن عدد المتقدمين في المبادرة وصل إلى 70 ألف مواطن، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي استوفت الشروط وصلت إلى أكثر من 38 ألف طلب.



وأضاف "عبد الرازق" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت، أنه حتى الآن تم تسليم 500 سيارة لمستحقيها، موضحًا أن هذه المبادرة تستهدف تسليم أكبر عدد من السيارات الجديدة لأن هذا يؤدي إلى مجموعة من الأهداف الإيجابية منها تقليل زحام المرور والحفاظ على البيئة والاستهلاك الكفء من الوقود.



وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تقدم مجموعة من الحوافز للمواطنين وفقًا للمبادرة من بينها الحافز الأخضر بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة الملاكي والذي يصل إلى 22 ألف جنيه، و45 ألف بالنسبة للسيارة التاكسي.



وأوضح أنه حتى الآن تم صرف حوافز تُقدر بـ16.2 مليون جنيه من إجمالي مبلغ 7 مليار على مدار المرحلة الأولى التي تمتد لمدة ثلاث سنوات وتغطي 7 محافظات، لافتًا إلى أن الرد على تظلمات الطلبات المرفوضة خلال 3 أيام عبر الخط الساخن للمبادرة.



