سبيزيا يضمن البقاء في الدوري الإيطالي

جاء الخبر السعيد بالنسبة لفريق سبيزيا حيث ضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى بإيطاليا اثر فوزه الثمين 4 / 1 على تورينو اليوم السبت في المرحلة الـ37 من المسابقة ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز أتالانتا على جنوه 4 / 3.





وتقدم سبيزيا إلى منطقة الأمان رافعا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس عشر ، فيما تجمد رصيد تورينو عند 35 نقطة وتراجع للمركز السابع عشر.





وبهذا ، تنحصر بطاقة الهبوط الثالثة من دوري الدرجة الأولى إلى الثانية في إيطاليا بين فرق كالياري (36 نقطة) وتورينو (35 نقطة) وبينفينتو (31 نقطة) .





وكان فريقا كروتوني (21 نقطة) وبارما (20 نقطة) هبطا رسميا لدوري الدرجة الثانية.





وأنهى سبيزيا الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ريكاردو سابونارا ومبالا نزولا في الدقيقتين 19 و41 من ضربة جزاء.





وفي الشوط الثاني ، سجل أندريا بيلوتي الهدف الوحيد لتورينو من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ، ورد سبيزيا بهدفين آخرين سجلهما نزولا ومارتين إيرليتش في الدقيقتين 74 و84 .





وواصل أتالانتا سجله التهديفي الرائع وفاز على مضيفه جنوه 4 / 3 ليرفع رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف انتر ميلان المتوج رسميا بلقب المسابقة. وتجمد رصيد جنوه عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.





وحجز أتالانتا بهذا الفوز بطاقة التأهل الثانية من الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ليصبح ثاني المتأهلين من إيطاليا إلى دوري الأبطال خلف انتر ميلان.





وحسم أتالانتا المباراة بشكل كبير في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها دوفان زاباتا وروسلان مالينوفسكي وروبن جوسينز في الدقائق التاسعة و26 و44 .





وأضاف ماريو باساليتش الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 51 فيما سجل أهداف جنوه كل من إلدور شمورودوف في الدقيقتين 49 و85 وجوران بانديف من ضربة جزاء في الدقيقة 67 .





ورفع أتالانتا بهذا رصيده إلى 90 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم ليؤكد مجددا أنه صاحب الهجوم الأفضل في المسابقة هذا الموسم مثلما كان في الموسم الماضي الذي سجل فيه 98 هدفا على مدار الموسم.



