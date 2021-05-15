كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل التقرير الذي استعرضه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي حول الجامعات الأهلية الدولية الجديدة.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت إن التقرير استعرض دخول العام الدراسي الحالي 4 جامعات أهلية دولية جديدة وهم الجلالة، الملك سلمان، العالمين، والمنصورة الجديدة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الجامعات لها طابع دولي، حيث تم توقيع اتفاقيتين مع جامعة هيروشيما اليابانية لما لها من مكانة متقدمة في المصنفات الدولية، والأخرى مع جامعة أريزونا الأمريكية؛ وهي الجامعة رقم واحد على مستوى الولايات المتحدة في الابتكار.



وأشار إلى أن التقرير استعرض التخصصات الدقيقة والحديثة التي تتضمنها الجامعات الأهلية بما يتناسب مع اتجاهات سوق العمل ليس فقط على مستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي أيضا مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وهندسة الحاسبات وغيرها من التخصصات التي يحتاجها العالم.



وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي::لدينا 27 جامعة حكومية تتضمن 442 كلية، و30 جامعة خاصة، وجامعات أهلية، كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بإنشاء 16 جامعة أهلية جديدة في الجامعات الحكومية المصرية".



وأكمل: "لدينا إيضا 190 معهد للتعليم العالي و3 جامعات تكنلوجية "، مردفًا: "لدينا روافد كثيرة للتعليم العالي بما يحقق احتياجات الدولة للتنمية المستدامة، بجانب تلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي والدولي".

