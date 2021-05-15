الاتحاد السكندري يفلت من كمين طلائع الجيش في الدوري

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم .





تقدم ناصر منسى الطلائع فى الدقيقة 43 قبل أن يتعادل عبد الغنى محمد للفريق السكندرى فى الدقيقة 74 .

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 31نقطة والطلائع إلى 27 نقطة .





جاءت المباراة حماسية مثيرة فى شوطها الأول الذى سيطر الاتحاد السكندرى على معظم فتراته وأضاع لاعبوه خمس فرص حقيقية للتهديف الأولى من عرضية عمار حمدى من الجهة اليمنى سددها محمد الصباحى قوية بقدم أحد مدافعى الجيش والثانية تسديده قوية للجاميكى روماريو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع .





كما لاحت لمحمد صباحى فرصة من عرضية صبرى حيل سددها الصباحى برأسة بجوار المرمى ولاحت لخالد الغندور لاعب الاتحاد فرصه عندما سدد الكرة قوية تصدى لها الحارس محمد بسام ورغم سيطرة الاتحاد السكندرى تقدم الجيش عندما فى الدقيقة 43 عندما مرر مهند لاشين لاعب الجيش عرضية هيأها عمر جمال برأسة إلى ناصر منسى الخالى من الرقابة سسدها قوية فى مرمى محمد صبحى حارس الاتحاد السكندرى معلنا تقدم الطلائع بهدف وفى الوقت الضائع كاد الاتحاد أن يتعادل من تسديدة قوية لصبرى رحيل تصدى لها دفاع الجيش لينتهى الشوط الأول بتقدم الفريق العسكرى بهدف دون رد .





وفى الشوط الثانى كثف الاتحاد السكندرى من هجماتة وحاصر مرمى الطلائع ولاحت أكثر من فرصة للتهديف عن طريق روماريو وعمار حمدى ولجأ الجيش للهجمات المرتدة التى تصدى لها محمد صبحى حارس الاتحاد وأسفر ضغط الاتحاد السكندرى عن تحقيق التعادل فى الدقيقة 74عن طريق عبد الغنى محمد من عرضية هيأها له برأسة خالد الغندور ليسددها عبد الغنى فى المقص الأيمن لمحمد بسام .





وفى الدقائق تبادل الفريقان الهجمات أملا فى حسم المباراة إلا دفاع الفريقين تصدا لتلك الهجمات وكاد محمد شحاته مهاجم الجيش أن يحسم المباراة لفريقة فى الدقيقة 89 عندما لاحت تصدى محمد صبحى لتسديدة قوية ارتدت لشحاته الذى سسددها فى القائم لتنتهى المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق .



