فرص الأهلي في التأهل لنصف النهائي الإفريقي بعد الفوز ذهابًا على صنداونز





جاءت ثنائية الأهلي في شباك صنداونز عن طريق طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن في الدقيقتين 43، 74 من زمن المباراة.





كيف يتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟





وقطع النادي الأهلي شوطا كبيرا نحو التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في مباراة الليلة ضد فريق ماميلودي صنداونز بنتيجة 2-0.





وأصبح النادي الأهلي يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب أو الخسارة بفارق هدف من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





بينما هزيمة الأهلي بثنائية نظيفة في مباراة الإياب تقود الفريقين لركلات الترجيح لتحديد المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





موعد مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز





ويلتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 22 مايو الجاري على ملعب الأخير في جنوب إفريقيا.

حقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على حساب فريق ماميلودي صنداونز بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.