Advertisements

فرص الأهلي في التأهل لنصف النهائي الإفريقي بعد الفوز ذهابًا على صنداونز

السبت 15/مايو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
حقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على حساب فريق ماميلودي صنداونز بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت ثنائية الأهلي في شباك صنداونز عن طريق طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن في الدقيقتين 43، 74 من زمن المباراة.

كيف يتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

وقطع النادي الأهلي شوطا كبيرا نحو التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في مباراة الليلة ضد فريق ماميلودي صنداونز بنتيجة 2-0.

وأصبح النادي الأهلي يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب أو الخسارة بفارق هدف من أجل العبور إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بينما هزيمة الأهلي بثنائية نظيفة في مباراة الإياب تقود الفريقين لركلات الترجيح لتحديد المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز

ويلتقي الأهلي مع ماميلودي صنداونز في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 22 مايو الجاري على ملعب الأخير في جنوب إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ حوالي 23 ساعة

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يعلن جاهزية نجمه لمواجهة بلباو

منذ حوالي 3 ساعات

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ ساعتين

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:25 م

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

10:17 م

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

08:55 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق