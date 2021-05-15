بهذه الكلمات شارك باسم سمرة متابعيه صورته مع روجينا

نشر الفنان باسم سمرة صورة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من الإسكندرية، من كواليس إحدى البرامج التلفزيونية.









وظهر باسم في الصورة مع الفنانة روجينا، وعلق عليها "مع الفنانة الجميلة #روجينا

حمو و بنت السلطان 🔥".









وعرض للفنان باسم سمرة مؤخرا مسلسل بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.









يشارك فى بطولة مسلسل بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم “روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.



