التونسية سوار النجار تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة التونسية سوار النجار، جمهورها، بصورة جديدة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سوار النجار بإطلالة مبهجة مرتدية قميص جينز أنيق، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة، ونسقت معه “بندانة” باللون الأحمر.









وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما، من كلمات وألحان عزيز الشافعي.









سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: “بفعل فاعل”، "كلام جرائد".



