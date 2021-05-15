Advertisements

تعرف على قائمة دكرنس لمواجهة الرجاء

السبت 15/مايو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
Advertisements


أنهى الفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى استعداداته لاستضافة فريق الرجاء المطروحى غدا بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى فى الرابعة عصرا ضمن مباريات الجولة 21 بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.

المباراة هى الأولى للفريقين عقب إستئناف الموسم بعد فترة التوقف خلال شهر رمضان المبارك حيث أقام الفريق الأول بنادى دكرنس معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام بمدينة رأس البر خلال فترة التوقف خاض خلالها لقائين وديين حيث خسر أمام الزرقا بهدف وتعادل إيجابيا أمام نبروه بهدف لمثله ثم تغلب على مياه الدقهلية بخماسية عقب عودته لدكرنس ونهاية المعسكر المغلق.

دكرنس يحتل حاليا المركز السادس برصيد 28 نقطة بعدما حقق الفريق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 10مباريات وتعرض ل4 هزائم حيث سجل 23 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

ويتولى حاليا قيادة الفريق فنيا مجدى طلبة نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى ومنتخب مصر السابق والذى أعلن قائمة لاعبى الفريق التى ستنضم لقائمة مباراة الرجاء غدا وجاءت على النحو التالى:
أحمد الشيخ ، عمر ساجد ، عماد حلمى ، محمد حمودة ، أحمد جمال ، مصطفى محمد ، محمد فوزى ، محمد حموده ، إبراهيم سليمان ، حميدة على ، عمرو سماكه ، أحمد حاتم ، محمد رمضان "حله" ، عادل فكرى ، جمال ضياء ، محمد الجزار ، عمر عزت ، مؤمن سمير ، هشام بركات ، محمد نبيل ، أحمد جمعه.

أخبار تهمك

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 7 ساعات

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

09:25 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

08:55 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق