تعرف على قائمة دكرنس لمواجهة الرجاء









أنهى الفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى استعداداته لاستضافة فريق الرجاء المطروحى غدا بملعب حمدينو عبدالجليل بنادى دكرنس الرياضى فى الرابعة عصرا ضمن مباريات الجولة 21 بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.





المباراة هى الأولى للفريقين عقب إستئناف الموسم بعد فترة التوقف خلال شهر رمضان المبارك حيث أقام الفريق الأول بنادى دكرنس معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام بمدينة رأس البر خلال فترة التوقف خاض خلالها لقائين وديين حيث خسر أمام الزرقا بهدف وتعادل إيجابيا أمام نبروه بهدف لمثله ثم تغلب على مياه الدقهلية بخماسية عقب عودته لدكرنس ونهاية المعسكر المغلق.





دكرنس يحتل حاليا المركز السادس برصيد 28 نقطة بعدما حقق الفريق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 10مباريات وتعرض ل4 هزائم حيث سجل 23 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.





ويتولى حاليا قيادة الفريق فنيا مجدى طلبة نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى ومنتخب مصر السابق والذى أعلن قائمة لاعبى الفريق التى ستنضم لقائمة مباراة الرجاء غدا وجاءت على النحو التالى:

أحمد الشيخ ، عمر ساجد ، عماد حلمى ، محمد حمودة ، أحمد جمال ، مصطفى محمد ، محمد فوزى ، محمد حموده ، إبراهيم سليمان ، حميدة على ، عمرو سماكه ، أحمد حاتم ، محمد رمضان "حله" ، عادل فكرى ، جمال ضياء ، محمد الجزار ، عمر عزت ، مؤمن سمير ، هشام بركات ، محمد نبيل ، أحمد جمعه.



