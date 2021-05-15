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مدرب الطلائع: حصلنا على نقطة غالية.. وكنا قريبين من الفوز أمام الاتحاد

السبت 15/مايو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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قال عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش أن فريقه أدى مباراة جيدة وحصل على نقطة غالية أمام فريق كبير له شعبية طاغيه وهو الاتحاد السكندرى. 

وأضاف بسيونى فى تصريحات عقب نهاية المباراة أنه نجح فى امتصاص حماس لاعبى الاتحاد السكندري واستغلال المساحات التى ظهرت بعد اندفاع لاعبى الفريق الأخضر ونجحنا فى إنهاء الشوط الأول بالتقدم . 

وأوضح بسيونى أن فريقه كان يمكنه حسم المباراة فى الدقيقة 92 من تسديدة محمد شحاته التى اصطدمت بالقائم. 

وأردف المدير الفنى للطلائع أن نادية أضاع العديد من النقاط السهلة فى الدور الأول ولولا ذلك لتغير موقع الجيش فى جدول المسابقة . 

وتعادل الجيش مع الاتحاد السكندرى مساء اليوم بهدف لكل فريق على ستاد الإسكندرية ليصبح رصيده  27 نقطة.

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