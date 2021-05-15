مواهب الأوبرا تعرض مقتطفات من الباليه العالمى

يقام حفل لطلاب فصول الباليه، ضمن العروض الدورية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، من إخراج وتصميم نادر أبوالمجد، وذلك فى الخامسة مساء اليوم السبت على المسرح الكبير.









ويتضمن البرنامج مقتطفات من أشهر الباليهات الكلاسيكية العالمية، منها اداچيوا، البجعة السوداء، مقدمة كيتريز، دون كيشوت، لاباديير، كارمن، كسارة البندق، كارمينا بورانا وغيرها.





ولأول مرة الباليرينا فرح ضياء في فقرة منفردة على الحان آدولف آدم كما يشارك الاباء الباليرينات الصغيرات عرض خاص جدا من ابداع وإخراج الفنان الدكتور نادر ابو المجد.



