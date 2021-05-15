إيكاردي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان









ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم مستقبله مع ناديه الفرنسي في الفترة المقبلة.





وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن ماورو إيكاردي أعرب عن رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي عقب نهاية الموسم الحالي.





وألمحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان لن يمانع من رحيل النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاماً وذلك في ظل رغبة النادي الفرنسي في تخفيض فاتورة الأجور.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن إيكاردي ارتبط بالعودة إلى إيطاليا وسط إهتمام من يوفنتوس وروما بالتعاقد معه كما أن أندية الدوري الإنجليزي أعربت عن إهتمامها بالتعاقد معه في الصيف المقبل.



