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موعد مباراة بيراميدز وإنيمبا النيجيري في كأس الكونفدرالية الإفريقية

السبت 15/مايو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، لمواجهة إنيمبا النيجيري، بكأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يحل إنيمبا النيجيري ضيفًا على بيراميدز سبورت، مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي في إطار ذهاب دور ربع النهائي من البطولة.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وكان نادي بيراميدز سبورت تأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الكونفدرالية، بعدما احتل المركز الثاني بمجموعته خلف الرجاء البيضاوي المغربي، صاحب الصدارة.

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روابارينا بيراميدز الكونفدرالية إنيمبا

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