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مفاجأة في تشكيل بيراميدز المتوقع أمام إنيمبا
السبت 15/مايو/2021 - 11:30 م
الفجر الرياضي
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يلتقي بيراميدز مع نظيره إنيمبا النيجيري مساء غد الأحد على ملعب الدفاع الجوي في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.
موعد مباراة بيراميدز وإنيمبا في الكونفيدرالية
وتلتقون مع مباراة بيراميدز وإنيمبا النيجيري في تمام الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 6 بتعليق أحمد عبده.
ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز اللقاء بالتشكيل الآتي :
في حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي.
خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - أحمد توفيق - رمضان صبحي - عبد الله السعيد.
خط الهجوم: دييجو رولان - إيريك تراوري .
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