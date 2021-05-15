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أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

السبت 15/مايو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب مانكوبا مانكيثي المدير الفني لصن داونز عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه في مباراة اليوم أمام الأهلي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مانكيثي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"المباراة كانت صعبة مثلما توقعت لقد لعبنا بشكل ديد ولكننا لم نتمكن من التسجيل".

وأضاف :"لم أرى فريق نجح في الفوز على الأهلي هنا بالقاهرة فالفريق الأحمر يلعب على أرضه بالهجمات المرتدة التي لم أرها قبل ذلك".

وتابع :"المباراة عبارة عن شوطين الشوط الأول هنا في القاهرة والثاني سيقام في جنوب إفريقيا السبت المقبل".

وأوضح :"حافظنا على الكرة ولعبنا المباراة بشكل جيد وضغطنا على الأهلي وأهدرنا فرصتين محققتين للتسجيل ولم ننجح في إحراز أي هدف".

وواصل :"كنا الأفضل في الشوط الثاني لكننا لم نخلق الكثير من الفرص ومحمد الشناوي نجح في الحفاظ على شباكه بعدما تصدى لأكثر من هجمة خطيرة".

وأشار :"لازلت احترم النادي الأهلي فهو يملك مجموعة من اللاعبين المميزين أمثال محمد أفشة الذي يتحرك بين الخطوط وهو لاعب كبير ونفس الأمر بالنسبة لمحمد شريف كما أن طاهر محمد طاهر لاعب جيد وسجل هدف في الشوط الأول".

وأردف :"لازلت مقتنع بأننا فريق جيد ونلعب كرة جيدة لكننا خسرنا اللقاء".

وعن فرص التأهل للدور المقبل قال :"أصبحت 40:60 لصالح الأهلي لكن لدينا أفضلية أننا سنخوض مباراة الإياب على ملعبنا كما أن  الفوز بهدفين يصعب من لقاء العودة أما لو خسرنا المباراة بهدف نظيف كنا سنكون قادرين على التعويض".

واستطرد :"راض جدا على لاعبي فريقي الذين قدموا مستوى جيد للغاية رغم الخسارة بهدفين".

وأشار :"خروج سيرينو جاء بعدما لعب أمامه لاعب عنيف كما أردت تنشيط الناحية الهجومية".

وأوضح :"لو لعب الأهلي بنفس الطريقة في مباراة الإياب سيواجه مشكلة فسيكون الفريق مضطرا للعب على الهجمات المرتدة فالفريق الأحمر ليس قويا في خط الدفاع عندما يبدأ الهجوم".

وأوضح :"الأهلي فريق هجومي وليس معتادا على الدفاع وقادر على استغلال هذا الأمر في مباراة الإياب واستغلال المساحات".

واختتم :"موسيماني يعلم كل شيء عن صن داونز لكن الواقع يكون مختلف بشكل أكيد، وقادرون على التسجيل في مباراة العودة".

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موسيمانى دوري أبطال إفريقيا الاهلي الأهلي أمام صن داونز

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