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بفضل ثنائية صلاح وطاهر.. صنداونز يفشل في إنهاء عقدتين أمام الأهلي

السبت 15/مايو/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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وضع النادي الأهلي قدما في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على ماميلودي صنداونز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.

سجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23، بينما أضاف صلاح محسن الهدف الثاني بالدقيقة 74 من زمن اللقاء.

وفشل فريق صنداونز في التخلص من عقدتين أمام الأهلي، حيث لم يستطيع الفريق الجنوب إفريقي في تحقيق أي فوز على الأهلي ولم يسجل أي أهداف في المباريات التي جرت بين الفريقين على الأراضي المصرية.

واستضاف الأهلي نظيره صن داونز خلال 5  مباريات سابقة، جميعهم في دوري أبطال أفريقيا بنسخ 2001، 2007، 2018-2019 و2019-2020، 2020 - 2021، وخسرهم جميعا ولم يتعادل أو يفوز في أي مباراة.

كما فشل فريق ماميلودي صنداونز في تسجيل  أي هدف في المباريات الخمسة التي جمعتهما بمصر، فحقق الأهلي 5 انتصارات دون استقبال أي أهداف.

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