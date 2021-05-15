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محمد جمال يكتب: أليو ديانج صفقة العمر للأهلي التي طال انتظارها

السبت 15/مايو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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فى الخامس من يوليو عام 2019 أعلن النادي الأهلي تعاقده مع اللاعب المالي صاحب الـ 22 عام فى صفقة هادئة وكان الجميع وقتها فى كامل تركيزه فى بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى أقيمت فى مصر آنذاك وحقق لقبها منتخب الجزائر، ليخرج علينا الأهلي ببيان رسمي وصورة تجمع أمير توفيق مدير التعاقدات مع لاعب منتخب مالي ومولودية الجزائر ويُعلن المجئ للقلعة الحمراء فى صفقة بلغت مليون و100 ألف دولار أى 18 مليون جنيه مصري.

واستطاع ديانج شغل مركز الوسط والظهور بشكل أساسي مع الأهلي، ليري جماهير الفريق لاعب مختلف فى هذا المكان الذي لعب به طيلة السنوات الماضية لاعبين كبار، ولكن ديانج نوعية مختلفة ظهرت مع الفريق، بسبب القوة البدنية والذكاء فى استخدامها بجانب قوة الالتحام ولكن ليس كثير الانذارات، لاعب وسط مالي حصل فقط على 8 بطاقات صفراء فقط منذ قدومه للقلعة الحمراء منذ عامين بجانب طرد وحيد بعد الحصول على انذارين كان أمام الجونة.

وشارك ديانج الرائع فى 73 مباراة مع النادي الأهلي سجل خلالها ثلاث أهداف وصنع 6 أهداف، وأصبح الأهلي يرغب بقوة فى بقاء اللاعب الذي سيكون مطمع كبير للعديد من الأندية الأوروبية بسبب ما قدمه مع الفريق خلال العامين الماضيين.

وعلى الرغم من غياب ديانج عن العديد من المباريات بقرار من بيتسو موسيماني خلال الموسم الحالي والذي اعتمد فى فترة كبيرة على كل من عمرو السولية وحمدي فتحي والذي كان إصابته هى عودة اللاعب من جديد للتشكيل الأساسي ليعبر عن امكانياته الكبيرة والتى تؤكد عن عدم وجود لاعبين كثيرين فى مواصفاته فى الكرة المصرية.

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موسيمانى دوري أبطال إفريقيا اليو ديانج الدوري المصري الاهلي

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