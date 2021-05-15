تعرف على مسار الشحن الجديد بين روسيا والصين

افتُتح مسار دولي للشحن الجوي يربط مدينة شيآن، حاضرة مقاطعة شنشي شمال غربي الصين، بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وأقلعت طائرة من طراز (بوينغ 767-300 إف) محملة بـ 18 طنا من البضائع من مدينة شيآن يوم الجمعة، ليبدأ تشغيل هذا المسار الجديد.

وستنطلق رحلات الشحن، والتي تديرها شركة (إس إف آير لاينز) -شركة الشحن الجوي الرائدة في الصين، مرة واحدة في الأسبوع ذهابا وإيابا على هذا المسار.

وستتعامل رحلات الشحن بشكل أساسي مع لوجستيات التجارة الإلكترونية الصادرة التي يطلبها المشترون عبر مواقع التجارة الإلكترونية الروسية، ومع واردات الصين من بضائع التجارة العامة القادمة من روسيا.

وحتى الآن، افتتح مطار شيآن شيانيانغ الدولي، 37 مسار شحن كامل، بما في ذلك 18 مسارا دوليا.