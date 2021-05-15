صلاح محسن: قادرن على التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال من جنوب إفريقيا.. وهذا حديث موسيماني معي













عبر صلاح محسن مهاجم الأهلي عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وقال صلاح محسن في تصريحات بعد نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب على فريق مثل صن داونز فالفترة الماضية خضنا لقاءات كثيرة ولكن لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسؤولية".





وأضاف :"اجتهد في التدريبات خلال الفترة الماضية وإحراز الأهداف ليس مهما بالنسبة لي ولكن الأهم هو تحقيق الفوز".





وتابع :"قادرون على الصعود للدور نصف النهائي من جنوب إفريقيا فلدينا مجموعة مميزة من اللاعبين لكننا نعاني من ضغط المباريات".





وأوضح :"موسيماني طلب مني التركيز ووضع الفريق إلى الأمام مع الدفاع بجوار أيمن أشرف".



