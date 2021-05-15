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ارتفاع استهلاك الكهرباء 13% في الصين خلال ابريل الماضي

السبت 15/مايو/2021 - 11:49 م
الصين كهرباء
الصين كهرباء
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية أن استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، توسع بنسبة 13.2 في المئة على أساس سنوي في أبريل مع استمرار اقتصاد البلاد في استئناف النمو.

وبلغ إجمالي استخدام الطاقة 636.1 مليار كيلوواط ساعة الشهر الماضي، وفقا للهيئة الوطنية للطاقة.

وفي أبريل، ارتفع استهلاك الطاقة في الصناعات الأولية والثانوية بنسبة 16.4 في المئة و 12.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي بالترتيب، بينما ارتفع استهلاك الطاقة في الصناعة الثالثة بنسبة 31.3 في المئة على أساس سنوي.

وانخفض استهلاك الطاقة السكنية بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي.

وفي الأشهر الأربعة الأولى، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في الصين 2.56 تريليون كيلوواط ساعة، بزيادة 19.1 بالمئة على أساس سنوي.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، حيث أدى الطلب المحلي والأجنبي القوي إلى التعافي من قاعدة مقارنة منخفضة في أوائل عام 2020 بسبب كوفيد-19.

 

 

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