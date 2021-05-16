توزيع ١٥٠ كرتونة مواد غذائية وإسطوانات أكسجين لحالات العزل بالدقهلية

أكد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أنه تم توزيع 150 كرتونة مواد عذائية وذبك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أكد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أنه تم توزيع 150 كرتونة مواد عذائية وذبك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الفطر المبارك.