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توزيع ١٥٠ كرتونة مواد غذائية وإسطوانات أكسجين لحالات العزل بالدقهلية
الأحد 16/مايو/2021 - 12:00 ص
محمد عبدالعظيم الشيخ
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أكد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أنه تم توزيع 150 كرتونة مواد عذائية وذبك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأشار وكيل تضامن الدقهلية، في تصريحات صحفية أنه تم التنسيق مع جمعية بحر الخيرات بمدينة المنزلة، وبإشراف مدير الإدارة الإجتماعية، حنان العلمى، تم توزيع 150 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مدينه المنزلهة بحي الطويل والحوايطة وحي تحت سكة القطار وحي أرض صقر.
وتابع، أنه تم أيضا توزيع أنابيب الأكسجين اللازمة للحالات المصابة بفيروس كورونا والمعزولة منزليًا بإشراف الادارة الصحية بمركز ومدينة المنزلة.
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