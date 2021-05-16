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تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع امام اوساسونا فى الدوري الإسباني

الأحد 16/مايو/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي أتلتيكو مدريد اليوم الأحد نظيره فريق أوساسونا ضن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري  الاسباني الممتاز. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب وندا فى العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت تشكيلة أتلتيكو مدريد المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: اوبلاك.

خط الدفاع: خمينيز، سافيتش، تريبير، هيريرا

خط الوسط: كارسكو، هيريرا، فليكس.

خط الهجوم: لويس سواريز، كوريا، يورينتي.

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