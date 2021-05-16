Advertisements

موسيماني: الأهلي خاض ماراثون صعب أمام صن داونز.. وصلاح محسن تغيير "سوبر"

الأحد 16/مايو/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements


قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان في ماراثون صعب في مباراة الليلة أمام نظيره ماميلودي صن داونز والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.

وأضاف في المؤتمر الصحي بعد المباراة :"كنا في ماراثون صعب في مباراة اليوم فلقد خرجنا من ظروف صعبة وضغط مباريات لكننا الأهلي فريق كبير لا يوجد لدينا أعذار".

وتابع :"صن داونز فريق كبير ورأيتهم اليوم وهم مرشحون للفوز بالبطولة بسبب أسلوب لعبهم الصعب وتحديدا في الشوط الثاني لذلك فأنت تحتاج إلى الصبر واللعب بذكاء ولو خضنا اللقاء بحماس سينتصروا عليك".

وواصل :"محمد الشناوي نجح في التصدي لفرصة خطيرة لصن داونز، كما أن فريقي لديه أخطاء كثيرة أعرفها جيدا وفريق صن داون لعب كرة مختلفة عما كنت ألعب بها".

وأوضح :"كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف والنتائج، وعمرو السولية وأليو ديانج قدموا مباراة كبيرة وليس هما فقط فلاعبينا كانوا مثل الجنود في اللقاء".

وأكد :"صلاح محسن أصبح التغيير السوبر فعندما يشارك يقوم بسحر في نفس المكان ويسجل الأهداف".

وأشار :"سنسطحب علي معلول معنا في رحلتنا إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة الإياب،  من أجل خوض تدريبات استشفائية ومن الممكن أن يكون جاهزا لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان في قطر".

وأوضح :"أيمن أشرف لم يكن جاهزا ولم يكمل اللقاء للنهاية، والحمد لله كان معنا محمود وحيد الذي دفعنا به في اللقاء وهو نفس الأمر بالنسبة لجونيور أجاي الذي لا يمكنه خوض مباراة كاملة من 90 دقيقة".

وزاد :"لسنا قلقين من الضغط في جنوب إفريقيا ولا من صن داونز ما يقلقنا هو الجانب الخططي والفني ففريق صن داونز عليه ضغوطات".

وأشار :"علينا العمل بأننا سنذهب لجنوب إفريقيا للهجوم وللدفاع بشكل جيد والتهديف فالهدف هناك سيكون مهم جدا جدا".

وأردف :"علينا احترام فريق صن داونز ففي الشوط الثاني هنا كانوا متحكمين في اللقاء".

وهل تأهل فريقه بعد الفوز بهدفين رد قائلا :"لم نتأهل بعد ولا يمكن أن نقول ذلك رغم الفوز بهدفين، فهناك أندية مثل بايرن ميونيخ وليفربول خسروا بأهداف كثيرة ونجحوا في العودة".

وأوضح :"كرة القدم لها طريقتين فلو هاجمت ستقوم بفتح الدفاع ولو تقهقرت ستقلل من الهجوم لذلك علينا اللعب بطريقة متوازنة".

وعن مطالبته جهازه المعاون بالجلوس بعد الهدف الثاني للأهلي حيث قال :"عندما تحقق الفوز عليك أن تكون متواضعا، حتى عندما تخسر الناس تظل تتذكرك فلقد ارتديت قميص صن داونز وحققت معهم ألقاب واحترمهم كثيرا والتسجيل في مرماهم لا يجعلني أنساهم أو لا احترمهم فهناك احترام متبادل بيننا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيمانى دوري أبطال إفريقيا الأهلي أمام صن داونز

أخبار تهمك

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 8 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

جولام فالوديا محلل أداء صن داونز لـ "الفجر الرياضي": الأهلى حاجز مكانه بين الأندية الإفريقية

فايلر يحرج كارتيرون ويحسم موقف مشاركة "أفشة" في القمة

أهم أخبار الأهلي اليوم الاثنين 24 / 2 / 2020: أول قرار من محمود الخطيب بعد انسحاب الزمالك

تصريحات مثيرة من مدرب صن داونز بعد الخسارة أمام الأهلي

موسيماني: الأهلي قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وهذه رسالتي للجماهير الحمراء

أول تعليق من موسيماني بعد اكتساح الاتحاد السكندري بالأربعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

09:25 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

08:55 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق