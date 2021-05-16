موسيماني: الأهلي خاض ماراثون صعب أمام صن داونز.. وصلاح محسن تغيير "سوبر"









قال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه كان في ماراثون صعب في مباراة الليلة أمام نظيره ماميلودي صن داونز والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين دون رد.





وأضاف في المؤتمر الصحي بعد المباراة :"كنا في ماراثون صعب في مباراة اليوم فلقد خرجنا من ظروف صعبة وضغط مباريات لكننا الأهلي فريق كبير لا يوجد لدينا أعذار".





وتابع :"صن داونز فريق كبير ورأيتهم اليوم وهم مرشحون للفوز بالبطولة بسبب أسلوب لعبهم الصعب وتحديدا في الشوط الثاني لذلك فأنت تحتاج إلى الصبر واللعب بذكاء ولو خضنا اللقاء بحماس سينتصروا عليك".





وواصل :"محمد الشناوي نجح في التصدي لفرصة خطيرة لصن داونز، كما أن فريقي لديه أخطاء كثيرة أعرفها جيدا وفريق صن داون لعب كرة مختلفة عما كنت ألعب بها".





وأوضح :"كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف والنتائج، وعمرو السولية وأليو ديانج قدموا مباراة كبيرة وليس هما فقط فلاعبينا كانوا مثل الجنود في اللقاء".





وأكد :"صلاح محسن أصبح التغيير السوبر فعندما يشارك يقوم بسحر في نفس المكان ويسجل الأهداف".





وأشار :"سنسطحب علي معلول معنا في رحلتنا إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة الإياب، من أجل خوض تدريبات استشفائية ومن الممكن أن يكون جاهزا لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان في قطر".





وأوضح :"أيمن أشرف لم يكن جاهزا ولم يكمل اللقاء للنهاية، والحمد لله كان معنا محمود وحيد الذي دفعنا به في اللقاء وهو نفس الأمر بالنسبة لجونيور أجاي الذي لا يمكنه خوض مباراة كاملة من 90 دقيقة".





وزاد :"لسنا قلقين من الضغط في جنوب إفريقيا ولا من صن داونز ما يقلقنا هو الجانب الخططي والفني ففريق صن داونز عليه ضغوطات".





وأشار :"علينا العمل بأننا سنذهب لجنوب إفريقيا للهجوم وللدفاع بشكل جيد والتهديف فالهدف هناك سيكون مهم جدا جدا".





وأردف :"علينا احترام فريق صن داونز ففي الشوط الثاني هنا كانوا متحكمين في اللقاء".





وهل تأهل فريقه بعد الفوز بهدفين رد قائلا :"لم نتأهل بعد ولا يمكن أن نقول ذلك رغم الفوز بهدفين، فهناك أندية مثل بايرن ميونيخ وليفربول خسروا بأهداف كثيرة ونجحوا في العودة".





وأوضح :"كرة القدم لها طريقتين فلو هاجمت ستقوم بفتح الدفاع ولو تقهقرت ستقلل من الهجوم لذلك علينا اللعب بطريقة متوازنة".



