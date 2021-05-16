مصدر يكشف حقيقة اختطاف فتاة داخل سيارة بمنطقة 15 مايو

كشف مصدر مطلع عن حقيقة واقعة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعرض فتاة الاختطاف داخل سيارة بمنطقة 15 مايو.





وقال المصدر إن الواقعة "هزار" بين شاب وصديقته، موضحا: الفتاة لم تكن مخطوفة وأنها كانت بصحبة صديقها.



