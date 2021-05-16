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مصدر يكشف حقيقة اختطاف فتاة داخل سيارة بمنطقة 15 مايو
الأحد 16/مايو/2021 - 12:15 ص
داليا عادل
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كشف مصدر مطلع عن حقيقة واقعة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تعرض فتاة الاختطاف داخل سيارة بمنطقة 15 مايو.
وقال المصدر إن الواقعة "هزار" بين شاب وصديقته، موضحا: الفتاة لم تكن مخطوفة وأنها كانت بصحبة صديقها.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا منشور مفادة وجود فتاة مخطوفة داخل سيارة واستغاثتها بالمواطنيين، حيث لاحقوا السيارة من المجاورة 21 حتى المجاورة 10 وأن السيارة لونها بيضاء، وقائدها أنزلها ولاذ بالفرار.
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