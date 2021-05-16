رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر يوضح تفاصيل تطوير المنطقة (فيديو)

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إنهم نفذوا خططًا استثمارية تتضمن ما بين إنشاء وحدات سكنية، وتسليم وحدات سكنية، ورفع كفاءة طرق بجانب أعمال الزراعة في المدينة، لافتا إلى أنه تم تكثيف العمل خلال شهر رمضان، معلقا: "الشهر الكريم كان شهر عبادة وعمل".





وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أنه تم البدء في تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين"، وستستكمل خلال الفترة المقبلة لـ 60 ألف وحدة سكنية، كما تم البدء في إنشاء أبراج.



