Advertisements

عبدالحفيظ يوضح سر تفوق الأهلي على صن داونز

الأحد 16/مايو/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بعد المباراة :"مباراة اليوم عبارة عن شوطين خضنا الشوط الأول هنا ولا يزال هناك شوط ثاني أمام فريق محترم جدا وكبير وقوي".

وأضاف :"علينا التحضير بشكل جيد للمباراة الفاصلة أو الشوط الثاني في بريتوريا وإن شاء الله نكون موفقين ونصعد للدور نصف النهائي".

وتابع :"شخصية الأهلي ودوافع اللاعبين كانت حاضرة وموجودة فنحن واجهنا فريق بغل كروي وقوي بعدما واجهناه قبل ذلك في 3 مرات وإن شاء الله نحضر بشكل جيد للمباراة المقبلة".

وواصل :"لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب ومن المهم أنها تكتسب الخبرات و"تتفرم" في المباريات الكبيرة التي ستمنحها الخبرات".

وزاد :"نحتاج لجميع اللاعبين لأن الفريق به مجموعة من الإصابات وإن شاء الله يعودوا في أقرب وقت لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة".

وأكمل :"لا نهتم بالمباريات الأخرى فنحن ننظر إلى فريقنا وللمرحلة الحالية، فانطباعي الدائم هو المباريات بأحداثها".

وعن معلول وحمدي فتحي قال :" علي معلول وحمدي فتحي سيخضعان لأشعة غدا لتحديد موقفهما وأخر مستجدات الإصابة التي يعاني منها الثنائي خاصة فلو لم يتمكن معلول من المشاركة في مباراة الإياب فنحن أمامنبا لقاء السوبر الإفريقي يوم 28".


واختتم :"كابتن محمود الخطيب يتواجد دائما في الوقت الذي نحتاجه فيه ونشكره على هذا الأمر".

أخبار تهمك

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 9 ساعات

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ حوالي 4 ساعات

بينهم 41 طفلا.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 145 شهيدا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ أقل من ساعة

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

عاجل - ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:35 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

09:25 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

08:55 م

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق