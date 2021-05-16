عبدالحفيظ يوضح سر تفوق الأهلي على صن داونز

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال بعد المباراة :"مباراة اليوم عبارة عن شوطين خضنا الشوط الأول هنا ولا يزال هناك شوط ثاني أمام فريق محترم جدا وكبير وقوي".





وأضاف :"علينا التحضير بشكل جيد للمباراة الفاصلة أو الشوط الثاني في بريتوريا وإن شاء الله نكون موفقين ونصعد للدور نصف النهائي".





وتابع :"شخصية الأهلي ودوافع اللاعبين كانت حاضرة وموجودة فنحن واجهنا فريق بغل كروي وقوي بعدما واجهناه قبل ذلك في 3 مرات وإن شاء الله نحضر بشكل جيد للمباراة المقبلة".





وواصل :"لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب ومن المهم أنها تكتسب الخبرات و"تتفرم" في المباريات الكبيرة التي ستمنحها الخبرات".





وزاد :"نحتاج لجميع اللاعبين لأن الفريق به مجموعة من الإصابات وإن شاء الله يعودوا في أقرب وقت لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة".





وأكمل :"لا نهتم بالمباريات الأخرى فنحن ننظر إلى فريقنا وللمرحلة الحالية، فانطباعي الدائم هو المباريات بأحداثها".





وعن معلول وحمدي فتحي قال :" علي معلول وحمدي فتحي سيخضعان لأشعة غدا لتحديد موقفهما وأخر مستجدات الإصابة التي يعاني منها الثنائي خاصة فلو لم يتمكن معلول من المشاركة في مباراة الإياب فنحن أمامنبا لقاء السوبر الإفريقي يوم 28".







