أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 16-5-2021 رابع ايام العيد

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سعر الدولار اليوم الأحد 16-5-2021 في مصر

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه الدولار يخسر 6 قروش مقابل الجنيه :

وبحسب التقرير الصادر من وكالة الأنباء السعودية، فإن قيمة خسائر الدولار بلغت مقابل الجنيه نحو 6 قروش مدعومًا بعدد من العوامل في مقدمتها نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في تحقيق استقرار في السياسة النقدية التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية فوق حاجز الـ 40 مليار دولار.

وأضاف التقرير مستندا إلى بيانات من البنك المركزي، أن متوسط سعر صرف الدولار بالسوق المصرية انخفض من 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في آخر أيام العام الماضي 2020، ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع يوم الثلاثاء الماضي قبيل عطلة عيد الفطر المبارك.