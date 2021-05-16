انهيار إنجي المقدم بالبكاء بسبب مشهد استشهاد محمد مبروك في "الاختيار 2"

انهارت الفنانة إنجي المقدم ، بالبكاء بسبب مشهد استشهاد الراحل محمد مبروك في مسلسل "الاختيار 2".

وأضافت في تصريحات إعلامية، أن مشهد إبلاغها زوجة الراحل محمد مبروك بخبر استشهاده كان صعبًا عليها، لافتة إلى أنها بكت عندما شاهدت تليفزيونيًا هذا المشهد

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى.

والمسلسل بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



