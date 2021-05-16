Advertisements

انهيار إنجي المقدم بالبكاء بسبب مشهد استشهاد محمد مبروك في "الاختيار 2"

الأحد 16/مايو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
Advertisements
انهارت الفنانة إنجي المقدم ، بالبكاء  بسبب مشهد استشهاد الراحل محمد مبروك في مسلسل "الاختيار 2".
وأضافت في تصريحات إعلامية،  أن مشهد إبلاغها زوجة الراحل محمد مبروك بخبر استشهاده كان صعبًا عليها، لافتة إلى أنها بكت عندما شاهدت تليفزيونيًا هذا المشهد
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجى.
والمسلسل بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.


أخبار تهمك

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

"تحرش وضرب وألفاظ خارجة".. تعرف على إزمات محمد سامي مع هؤلاء الفنانين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

منذ 40 دقيقة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

قناة مفتوحة تنقل اللقاء.. موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

انفجارات عنيفة تدوي في سماء تل أبيب

منذ 11 دقائق

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مدرب صن داونز بعد السقوط أمام الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ نصف ساعة

مصدر يكشف حقيقة اختطاف فتاة داخل سيارة بمنطقة 15 مايو

منذ ساعة الا ربع

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أزمة قبل انطلاق مواجهة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:28 ص

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

12:19 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

الأهلي يضرب شباك صن داونز بقذيفة قوية من طاهر محمد طاهر (فيديو)

09:25 م

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

12:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق