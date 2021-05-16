تعرف على مواجهات اليوم بالقسم الثالث بالدقهلية





تنطلق اليوم منافسات الجولة 22 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث "مجموعة الدقهلية" عقب فترة التوقف خلال شهر رمضان المعظم.





يستضيف المتصدر شيكو على ملعبه بنادى شربين ضيفه الخيارية فيما يحل نبروه ضيفا ثقيلا على ميجاسبورت بملعب طلخا ، يلتقى عمال المنصورة ضيفه بلقاس.





ويحل كهرباء طلخا ضيفا على منية سمنود فيما يستضيف إتحاد المنزلة ضيفه دقادوس ، يلاقى السنبلاوين ضيفه شبان بدواى قبل أن تختتم مباريات الجولة يوم الإثنين بلقاء شربين وضيفه مياه الدقهلية.





ترتيب فرق المجموعة التاسعة:

1- شيكو 46 نقطة

2- إتحاد نبروه 44 نقطة

3- بلقاس 32 نقطة

4- مياه الدقهلية 29 نقطة

5- السنبلاوين 29 نقطة

6- منية سمنود 28 نقطة

7- شربين 28 نقط

8- ميجاسبورت 27 نقطة

9- الخيارية 25 نقطة

10- كهرباء طلخا 24 نقطة

11- الأمير 24 نقطة

12- عمال المنصورة 23 نقطة

13- شبان بدواى 19 نقطة

14- إتحاد المنزلة 11 نقطة